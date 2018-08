Caso Gabela: “¿La trama de ocultamiento estaba generalizada?”

Al escuchar al economista Correa, en el sentido de que él no leyó el informe del perito, sino que se le presentó el informe de la comisión (lo cual me suena lógico), nos queda una sensación de incredulidad frente al giro que tomó el trayecto de los informes.

Concuerdo con el hecho de que no es posible pedir a un presidente que se lea 200 páginas de un informe, pero me resulta extraño que tratándose de un asunto sumamente delicado como es la muerte de una persona, además, exgeneral de la Fuerza Aérea y excomandante de dicha fuerza en el gobierno del mentado presidente, exista una irregularidad tan evidente, como es el hecho de que habiéndose confirmado por parte de quien elaboró el informe de las 200 hojas, que en dicho informe se menciona a los involucrados en el asesinato del general, eso no haya constado en el resumen que se le presentó al presidente en funciones.

Esto evidencia dos cosas: que la trama de ocultamiento estaba generalizada en la comisión que elaboró el informe resumido para el presidente, y, que si es verdad como sostiene el economista Correa que siempre tuvo dudas, que jamás tuvo la acuciosidad de profundizar en un tema delicado.

No es aceptable que los temas de esta naturaleza se traten con tanta superficialidad, que es lo menos que podemos deducir, no es digno de tan altos cargos, ninguna de las dos cosas. Nos imaginamos cómo se trataron otros temas en los gabinetes y en la Presidencia.

Ing. José M. Jalil Haas