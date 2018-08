Caso Gabela: “La justicia política y penal abre los ojos a medias”

Como un gran favor fue la ‘complacencia’ del expresidente ante una comisión de la Asamblea, vía internet. No fue ‘comparecencia’, como todo ecuatoriano con deberes ante la justicia política y penal. Fue amnésico, prepotente, sarcástico y mentiroso; no es novedad, sus asambleístas-correístas-morenistas fueron alfombra de sus actos de violación a la Constitución, a los derechos humanos, a la libertad de prensa, etc. Nada se hacía sin su edicto y ¿no sabía nada del gran hermano, de su primo Delgado y amigo Duzac, de la prohibición de no fiscalizar, de que fue secuestrado el 30-S y firmaba decretos...?

Creó la Comisión Interinstitucional que ‘debía rendirle cuentas’ y ¿no sabe nada del tercer informe del perito Meza? Encubierto por súbditos amnésicos y mentirosos. Se cayeron cuatro helicópteros y fallecieron varios militares, no por riesgo castrense sino porque “eran chatarra de corrupción avisada y nada hizo el Estado”.

El 15 de mayo de 2013 fue entregado el segundo informe (que dio paso al tercero), indicando que “el asesinato del general fue por sus denuncias de los Dhruv”, “no por delincuencia común” sino “organizada”, tan bien organizada que el “contrato suscribía ilegal e inmoral propiedad intelectual y confidencialidad”. El Ecuador y el mundo fueron ayer y ahora burlados con la justicia política y penal ciega a sus pies; que hoy, ¡abre los ojos a medias!

Juan Carlos Cobo Rueda