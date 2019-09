La vulneración a nuestros datos en el Ecuador

Ecuador es un país que vive de escándalo en escándalo. Ahora la coyuntura apunta a una filtración masiva de nuestros datos personales. Sí, esos datos que uno sigilosamente cuida, tales como: situación financiera, registros familiares, números de teléfonos, entre otros.

Sin embargo, lo de fondo no es solo que nuestros datos sean expuestos, sino lo que alguien, y no estoy exagerando, pueda hacer con nuestra información. Es decir, que dicho banco de datos se convierta en un sueño hecho realidad para cualquier banda delictiva y lo más seguro es que aquí nada ni nadie se hará responsable de aquella vulneración a nuestra privacidad. Así, se vuelve imperativo: primero, que la Asamblea dé celeridad al proyecto de ley de protección de datos personales, que tiene desde enero estancada, cuyos puntos más importantes son: regulación para la transferencia internacional de datos, obligaciones para los encargados de los datos, regímenes de infracciones, entre otros, Y segundo, teniendo en cuenta que toda persona entrega comúnmente información personal, ya sea para un préstamo, para tener una factura, entre otros, a un sinnúmero de instituciones; así la ética de aquellas debería de primar y no compartirlos con otras instituciones o peor aún, llegar a lucrarse.

Ing. Andrés Fernando García Albán