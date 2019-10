Venezolanos por doquier

Hace poco circuló un video por redes sociales que nos muestra una disputa entre jóvenes guayaquileños y venezolanos en un parque conocido, los mismos que fueron detenidos e incluso el Municipio de Guayaquil emitió un comunicado sobre el hecho.

Es de conocimiento público la situación de los venezolanos y que tuvieron que emigrar a diferentes países, como es el caso de Ecuador, y ahora es normal encontrarlos en el centro de Guayaquil pidiendo caridad y medio intentando ser vendedores ambulantes. Es notorio el descontento de muchos; casi no se puede circular por las calles por la denominada “Invasión Venezolana” y el problema radica en que la mayoría solo piden dinero y no buscan la forma de ganarlo. Es verdad que no pueden postular a un trabajo por la falta de papeles, pero el problema es que no hacen nada, solo están ahí. Es necesario destacar que algunos sí trabajan.

También podemos ver por las calles venezolanos con mal aspecto. Si se huye de un país es por algo mejor y no para perder tiempo en drogas o alcohol. El problema es el mal ejemplo que dan. Vale recordar: “por uno pagan todos”. Ahora muchos tenemos una imagen negativa de los venezolanos.

Carlos Cordovez