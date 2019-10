Trato irrespetuoso a los militares

Que indignación ver a 10 policías en Quito sin zapatos obligados a caminar entre la mofa de los huelguistas. Que desesperación al observar a todo un pelotón de soldados cortejados por 50 personas con palos que los empujaban. Sus rostros estaban desfigurados por el terror y lo único que les faltó fue pedir clemencia. Estos no deben ser los que ganaron en el Cenepa. Hace 60 años, lo que primero vi en un corredor del Colegio Militar fue una sentencia que refiriéndose a la espada decía: “No me saques sin razón ni me envaines sin honor”. En esos tiempos no pudo existir alguien que confronte a oficiales ni tropa que inculque lo que después de 3 décadas ordenaría el Foro de Sao Paulo: ‘Para implantar el socialismo siglo XXl hay que primero destruir los ejércitos’. Los soldados esperaron 1 día para entrar a la Contraloría que se incendiaba: ¡orden o miedo! El incendio de Teleamazonas tuvieron que apagarlo los funcionarios al ver huir a los bomberos. A esta manga de sumisos, ¡cómo no humillaría Correa! “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas” (Benito Juárez).

Carlos Mosquera