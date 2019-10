Sobre el caso Valdiviezo

Por la presente tengo a bien informar lo relacionado con la nota periodística emitida el 22 de octubre de 2019, en la pág. 18 de Información General, segunda sección, cuyo titular indica “El caso Valdiviezo se llevará desde otro territorio” junto a la sumilla “El fiscal que dio un giro a la investigación fue cambiado de cantón”; al respecto tengo que considerar lo siguiente: el titular que hace referencia no es claro en su afirmación, ya que indica que dicho proceso, el que busca identificar a los autores y cómplices del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, se lo llevará desde el cantón El Empalme, donde fue trasladado el fiscal que lleva el caso, Ab. Édgar Escobar, entendiéndose que futuras diligencias se las receptará desde esa Fiscalía, lo que no es verdad, ya que el mencionado fiscal, pese al cambio de jurisdicción, continuará tramitando dicho proceso desde la Fiscalía décima de personas y garantías de esta ciudad, esto es, la receptación de versiones, audiencias y otras actividades propias a realizarse por este caso. En lo que respecta al cambio o traslado del fiscal Édgar Escobar, este se debe por “necesidad institucional” como en verdad lo indica la periodista que realizó la nota; faltó resaltar a mi criterio lo que expresé en declaraciones emitidas a otros medios de comunicación: “Que dichos cambios se los realizan con la debida antelación y no solo con los agentes fiscales, sino también al personal misional y área administrativa, tal cual lo dispone en la Resolución N°. 002-2019 vigente, en su art. tres numeral dos, el que concede al o a la fiscal provincial del Guayas, realizar los cambios administrativos de todo el personal de la provincia, en vista de las necesidades institucionales; todos los cantones merecen tener los compañeros misionales debidamente capacitados para cumplir sus funciones”, descartando que dicho cambio de fiscales obedezca a un mal procedimiento o por cuestiones de procesos iniciados por ellos y que no sea del agrado de una de las partes. Al conocer de la investigación que llevaba el fiscal Escobar por el caso del asesinato de Fausto Valdiviezo, en el que no hubo ninguna clase de queja y más bien se resaltaba su labor, por lo que dispuso que él continuase, realizó una asignación directa para que él continúe con la sustanciación del expediente.

De igual manera señala la nota de otro cambio administrativo ocurrido el 30 de abril del 2019 con el señor fiscal César Peña, quien también se encontraba en esa unidad y que fue trasladado al cantón Daule, aparentemente por los casos que llevaba adelante en la investigación del caso Valdiviezo; dicho cambio no lo solicitó la titular de la Fiscalía Provincial, sino su antecesora, desconociendo los motivos de dicho cambio administrativo.

Estas afirmaciones las realizo para que la ciudadanía esté informada sobre la realidad de lo acontecido y no se distorsione ningún hecho por el caso que se investiga, recordando que nuestra misión institucional es dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y respetando los derechos humanos, brindando servicios de calidad y calidez a nivel nacional, garantizando además el acceso a la justicia y manteniendo la confianza y credibilidad que nos caracteriza, y continuar la lucha contra el crimen y la inseguridad.

Ab. María Yanina Villagómez Oñate

Fiscal Provincial del Guayas

y Galápagos (E)