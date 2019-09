Respetemos a los jubilados

¿Estamos perdiendo el respeto a nosotros mismos?, más aún a las personas más vulnerables, como son los mayores que llamamos de la tercera edad, quienes luego de brindar muchos años sus servicios de trabajo en una empresa y de cumplir el tiempo establecido en la Constitución de la República, como en todas las leyes que se derivan de la misma, se acogieron a la jubilación. Cada persona que asume la dirección de la empresa o la gobernabilidad de un país, ofrecen no olvidar, aunque llegado el momento no cumplen, como empresas que firman acuerdos para dar beneficios adicionales a lo establecido en los códigos respectivos, tal es el caso de las liquidaciones y su respectiva pensión mensual jubilar; no lo aplican y se permiten crear disposiciones internas de forma ilegal o dar largas. Para colmo, los llamados dirigentes de la agrupación sindical para defenderlos, bien gracias; además se permiten buscar y hacer publicidad para que se diga que ellos están al frente de los reclamos y lo hacen por conocer que los jubilados a quienes no reconoce recibirán valores de la empresa por reclamos de beneficios no cancelados. Han logrado resultados favorables, pero se permiten exigir que la empresa efectúe descuentos a los jubilados a nombre de dicha agrupación, siendo en unos casos bastante onerosos; pero los jubilados no somos afiliados.

No creemos que debamos recurrir a una huelga de hambre porque no es posible que quieran humillar, jugar o burlarse del ser humano, peor si son personas de la tercera edad, como somos los jubilados. Estos reclamos, para nuestro caso, nos han tomado más de diez años, por gestiones propias, y la empresa ha recibido disposiciones de inmediato cumplimiento por parte de organismos de control y otras instituciones del Estado, por los resultados favorables, pero no lo hace e inventa excusas, etc. Por eso decimos, ¿hasta cuándo señor presidente? Además, siendo usted una persona próxima a ingresar en este digno grupo, considerado como tercera edad, pedimos que haga cumplir con estos resultados y sus ofrecimientos.

Recurrimos a estas instancias porque para nosotros los jubilados del área del sector eléctrico, el valor es requerido para cubrir los tratamientos, medicinas, etc., que estamos llevando a cabo por nuestra salud y subsistencia; por eso escúchenos señor presidente.

CPA. Ricardo Flores Borbor