Protesta nacional que dejó muchas preguntas sin respuestas

Correa disponía fuerte vallado y custodia policial en la 12 de Octubre, 6 de Diciembre y Tarqui, para evitar el paso a la Asamblea, y proteger la Contraloría. ¿Por qué la Policía no lo hizo, luego del primer ataque? ¿Por qué el presidente de la Conaie lanzó discurso incendiario, reteniendo a policías y periodistas? ¿Por qué los indígenas vandalizaron antenas, gobernaciones, Quito... Hay videos. ¿Por qué indígenas (no todos) hicieron el juego a la sedición correísta, igual que estudiantes y sindicalistas a quienes Correa persiguió, silenció y encarceló? ¿Por qué no fueron tan valientes con el dictador? ¿Quito y el Ecuador no impidieron su reelección? ¿Por qué la delincuencia madurista, cubanos, guerrilla, L. Kings y extrema izquierda actúan con facilidad e impunidad?

¿Por qué se quiso atentar contra la vida de Moreno? Y Correa “sin justicia” está segurísimo de ganar, ¿con el CNE? ¿Por qué con solo 35 mil millones recuperados, pagarían la mitad de la deuda?

¿Por qué “imponen al Ecuador” la ley de la violencia, del terrorismo, del miedo, chantaje, fraude e impunidad? ¿Por qué no hicieron paro al chulco chino, petróleo prevendido y regalado, obras malas y explotación laboral? ¿Por qué “12 días” y “12 años” de terror?

Juan Carlos Cobo