La propuesta de los economistas asesores

Luego de tanta alharaca mesiánica y proclamas infantiles sobre creerse los portavoces del pueblo ecuatoriano, los indígenas aparecen con una propuesta simplista de “aumento de impuestos a los más ricos”, y nada de iniciativa de desarrollo agrícola, base del sustento indígena, ni al menos un plan que saque al indigenado de la pobreza y la falta de educación. La propuesta misma refleja nada más que la fiebre dogmática de un par de economistas mediocres que jamás han logrado nada bueno, aparte de recalcar y enfatizar en un resentimiento propio que nace de la envidia del que no progresa contra el que lo logra. No han recapacitado los “economistas asesores” de que cualquier incremento de imposiciones a las empresas recaerá sobre el mismo pueblo en forma de incremento de precios? ¿No entienden la dinámica de “costos de producción vs. costos de venta”? ¿O faltaron a esa clase? ¿Creen que ajustar los contratos con las telefónicas no se va a reflejar en los costos al usuario?

Los dirigentes indígenas no se percatan del triste papel que están representando, que evidencia su poca preparación al constituirse en simples repetidores de lo que les ponen al frente esos asesores enfebrecidos por el dogma. Repiten lo que critican: aumento de impuestos, pero lo enfocan “en el otro”, en el que “más tiene” y los deja a ellos libres de responsabilidades.

Los delitos deben ser combatidos y reprimidos con datos, información; las acciones y propuestas políticas y económicas deben ser planteadas con información concreta, no con vaguedades. ¡Qué pobreza de profesionalismo, de los “economistas asesores”! Los proponentes no han hecho más que leer sin entender.

Ing. José M. Jalil Haas