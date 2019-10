La premiación del 5to concurso de jóvenes compositores es un ejemplo a seguir

La escuela del Pasillo Nicasio Safadi, dirigida por la historiadora Jenny Estrada, se fundó en 2008 con apoyo del Municipio de Guayaquil y el objetivo de rescatar nuestra identidad musical: el pasillo. 11 promociones de alumnos difunden nuestra música nacional con orgullo. El domingo se premió a los jóvenes compositores del 5to concurso. El primer premio fue para los hermanos no videntes Gina, Jefferson y Moisés, con la canción No hace falta verte. El público conmovido y feliz aplaudió de pie a los tres jóvenes talentosos que demostraban que no hay barreras cuando se decide alcanzar metas. Ellos viven en un sector popular. Es de resaltar la gran preocupación de sus padres, que los apoyaron desde tierna edad. Asistían a la institución Notas de luz del Municipio; reciben clases de la maestra Jannina Murga. Si no tienen ayuda del Gobierno, sería de ponerlo en consideración para que se puedan dedicar de manera profesional al canto y la música, como ejemplo de vida para nuestros jóvenes, muchos sin un norte, desperdiciándose, sin estudios y en drogas. Cada uno de los participantes tuvo actuación destacada. Salimos llenos de energía positiva, reflexionando que nuestra juventud, de haber un plan de estudios obligatorio de deporte o cualquier manifestación artística, estaríamos alejándola de horas de ocio tan dañinas si no hay control en casa.

Laura Gómez Serrano