La postura de los abortistas

Acerca del tema, el periodista es quien busca la verdad y no toma posición alguna frente a ella, excepto el de descubrirla, permitiendo que los lectores saquen sus propios criterios. Personalmente pienso que la ley moral- que es la que debe regirnos como sociedad- me obliga a oponerme al aborto, por considerarlo un asesinato a sangre fría contra un ser indefenso. La postura de quienes consideran al niño concebido un feto y no una persona es similar a la que hace siglos blandían los primeros conquistadores al afirmar que los indígenas americanos no eran personas. Ventajosamente, el consejo de la reina Isabel en aquella época dictaminó con sabiduría que sí eran personas y con derechos.

Ing. Miguel Ángel Chávez Mendoza