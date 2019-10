Los politiqueros pagados

La prensa libre, investigadora, a la cual la información llega producto de un trabajo profundo en el que a veces ponen en peligro sus vidas los periodistas; estos medios de comunicación han detectado que existen politiqueros pagados con altas sumas de dinero.

Es el caso que existen supuestos dirigentes de los gremios, pero no trabajan y reciben remuneración; por decir algo, el dirigente de los trabajadores no es trabajador, el líder de los campesinos no es campesino, el dirigente de los profesores no es profesor (...).

Señor director, en la leve carrera docente y escalafón señalaba que tenían derecho a comisión con sueldo los presidentes nacionales, provinciales, cantonales y sus respectivos secretarios, entre otros.

La nueva ley educativa eliminó esa prerrogativa, pero la mayoría de los partidos tienen dirigentes que no trabajan pero reciben sueldos especiales. Estos politiqueros se han convertido en nefastos elementos, su situación es atentatoria para los verdaderos activistas de los derechos humanos. Estos individuos se convierten en lacras, pillos, sinvergüenzas que hacen quedar mal al auténtico principio de la política.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo