El pobre pueblo, ¿la solución para la crisis?

Señor director: es hora de que de alguna manera hagamos conocer nuestro sentir sobre situaciones que afectan de muchas formas al bolsillo del pobre pueblo y su economía.

“Comprensión”, una palabra muy sutil utilizada por el vicepresidente por las medidas a tomarse, pero algo frecuente en casos de estabilizar la economía; ¿por qué siempre el pueblo es el que tiene que solucionar lo que los políticos ocasionan? ¡Basta! De una población ya fragmentada y afectada por todos los servicios y todos los departamentos del país.

Luego solo -siempre- se acude a aumentos de servicios básicos o impuestos de una canasta que no alcanza, no solo para los gastos comunes y del diario ‘sobrevivir’, sino que las familias se justifican muchas veces así para acudir a buscar otros “ ingresos extras”.

Después de casi la mayor parte de los delitos realizados por los representantes anteriores, descubiertos, comprobados y ‘casi’ legalmente respaldados por muchos testigos, no se ajusta algo más a la ley y se recuperan esos montos millonarios; estamos seguros de que esas cantidades robadas serán suficientes para regularizar o estabilizar nuestra economía. Hemos tomado decisiones duras, ‘expresiones populistas y demagogas que ya no calan en esta época de caos, que ocasionan no buscar las soluciones a los problemas del país por los mismos medios. Los delincuentes culpables de estos delitos siguen paseando y viviendo en nuestra ciudad y país, y no pasa nada. ¡El pobre pueblo es la solución!

Rómulo Rodríguez Vargas