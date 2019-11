“No soportaríamos a un nuevo presidente terrorista”

El proverbio que dice que “la culpa no es tanto del indio sino de quien lo coge de compadre”, calza como anillo al dedo cuando vemos los arrestos de los indígenas miembros de la Conaie. El señor Vargas, que quiere ser presidente, sometió por la fuerza al Gobierno, obligándolo a derogar el decreto 833 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Nada de concesiones, el plan de derrocamiento marchaba y Vargas soberbio y sobrado era el dueño de la pelota. Ahora vemos que el supuesto entendimiento de la focalización del subsidio y otras cosas entre Gobierno e indígenas ha sido mentira. Vargas en la Asamblea a la que acudió a responder acusaciones de la destrucción de Quito lo negó todo con sorna y, a imagen de su patrón Correa, no se acuerda de nada a pesar de los videos donde ordena cerrar el oleoducto y amenaza con formar un nuevo ejército. A lo mejor es cierto que se evitó un baño de sangre, pero eso no quiere decir que los ecuatorianos tengamos que soportar a un nuevo presidente terrorista a quien nadie eligió. Hay que tener dignidad y ponerlo en su lugar.

Carlos Mosquera B.