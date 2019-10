Bien dice el caricaturista del diario EXPRESO que a los niños se les debe enseñar a no robar, y no debemos decirles que en arca abierta el justo peca, sino que, aunque el arca esté abierta el justo no debe pecar. Tampoco decirles que la corrupción es normal en la política y que no importa que los políticos roben con tal que hagan obras; peor elogiarlos “porque saben hacer las cosas” sin dejar huella.

Tampoco les enseñemos a nuestros hijos que al lado de Jesús había un “buen ladrón“; ni que Robin Hood era bien bueno porque robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Tampoco que “ladrón que roba a ladrón de Dios alcanza el perdón” o “cien años de perdón”, como también se dice.

En la Biblia encontramos la siguiente frase: Dios perdona al ladrón que se arrepiente, pero que deja de robar (Efesios 4:28).

Miguel Ulloa