No avizoro que nuestro pueblo pueda levantar su voz de protesta en contra de las medidas económicas que este Gobierno ha dispuesto para los próximos días. Ya eliminaron ciertos subsidios. El vicepresidente no es el indicado para decirnos que la ciudadanía debe comprender, porque no fue electo por voluntad popular. Porque allí sí, nosotros tuviéramos la culpa. Es una pena que por falta de creatividad, siempre el pueblo pague los platos rotos por los desaciertos de los gobiernos de turno. En este caso, por culpa del nefasto y corrupto gobierno anterior. ¿Y el obeso aparato estatal? ¿Y lo que se robaron en el gobierno anterior?

Roberto Flores