Los puntos sobre las íes

La herencia fiscal que aún vivimos demanda duros sacrificios que debemos compartir. El excesivo gasto público no puede reducírselo de la noche a la mañana, la reactivación económica demanda más inversiones directas (nacionales e internacionales), no hay ahorro interno y el externo llega vía crédito. Por el riesgo país, los préstamos tienen tasas de interés muy altas y los intentos golpistas no cejarán; los asalariados del caos y la política seguirán en su labor depredadora contra la democracia.

Los dogmáticos, con sus pronunciamientos abstractos, o asesores huérfanos de un sustento real y técnico, parece que no toman en cuenta nuestro entorno económico, político y social, que atraviesa por períodos críticos. En una de las materias que dicté en la Universidad Católica (Estructuralismo Económico ) señalé que las políticas económicas deben siempre tomar en cuenta esos entornos para evitar frecuentes rectificaciones y errores mayúsculos.

Finalmente, concesionar o vender valiosos y productivos activos estatales para financiar $ 2.000 millones del Presupuesto del 2020 será otro grave error. Hay gente de gran capacidad que podrá encontrar otros caminos, dentro la estrategia pública-privada.

Ec. Carlos Cortez C.