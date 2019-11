“Latinoamérica no está libre de atentados, fraudes y desestabilizaciones”

Dormidos cogieron a Colombia, a Ecuador y a Chile. Y dormidos a la OEA, TIAR, OTAN (Colombia, socio adherente), DEA, Trump con la Justicia y el Congreso. J. Borges con las pruebas del golpe de Estado fallido en Ecuador y sus responsables, los dictadores Correa, Castro y Maduro. C y M del terrorismo en Chile (118 estaciones del Metro destruidas, edificios y mall quemados...), violencia en Colombia, Honduras, y en Bolivia los partidarios de Morales usan “dinamita”. Maduro con 18 mil ejecuciones extrajudiciales y torturas reemplaza a Cuba en el desprestigiado CDH-ONU. América y la UE dormidos ante el fallecimiento de Chávez en ¿marzo-2013? ¿Si fue en diciembre-2012 denunciado por muchos, como la exfiscal Ortega? ¿Cuba, alfil de Putin, manejó la trama para imponer a los chavistas a su “títere-adoctrinado-en-la-Habana”? Otros, van más allá, ¿Chávez fue inmolado, “no era incondicional como es Maduro”? J. Borges, hay intereses y “efectivos” cubanos, rusos, chinos, iraníes, guerrillas propias y ajenas, Hizbulá, ¿sirios y norcoreanos?, etc. En “9m” Maduro se rearmó, regresó a la AN, activó el FSP, armó a criminales, saquea el oro, envía droga, hambrea y más éxodo. Dormidos al “genocidio” Ortega-Murillo en Nicaragua, fraude a Venezuela y Capriles, a Ecuador, Lasso y la Asamblea, ¿y la “usurpación” del candidato ilegal Morales a Bolivia, Mesa y el Parlamento? ¿Latinoamérica no está libre de atentados como el de Bogotá-17E, más fraudes electorales y desestabilizaciones criminales?

Juan C. Cobo