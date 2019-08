¿Justicia en Carondelet?

Montesquieu no lo creería, cuando pontificaba sobre los contrapesos de los 3 Poderes para evitar tiranías, pero en este país insólito todo puede suceder. Al despacho del presidente iban a parar todos los juicios que le provocaban jaqueca, con las ‘recomendaciones’ de Pamela Martínez acerca de quién ganaba y cuáles jueces otorgaban el triunfo. Pocos inocentes se atrevían a entablar litigio, y eso si el juez había aceptado la denuncia y no había sido despedido por error inexcusable. ¿Cuántos años necesitarán los jueces que pasen el examen para revisar los juicios y rejuzgarlos? No bastará lo que resta del período pero hay que empezar lo que ‘gente honrada’ tendrá que terminar.

Dr. Carlos Mosquera B.