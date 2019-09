Los jóvenes y la transformación del mundo

Escuché hablar en una radio a un dirigente político, de edad no superior a 30 años, exaltando las virtudes de los jóvenes, su poder de transformar al mundo y que su voto era crucial en las elecciones de dignidades en votación popular. Cuanto siento decirle que ese discurso sobre los jóvenes está trillado y no es tan exacto: 1°) En nuestra sociedad, desde que el voto es universal, secreto y obligatorio la gran masa de electores han sido jóvenes, porque nuestra tasa de crecimiento demográfico siempre ha sido positiva. Siempre han sido electores claves; mas ahora, por fines electorales, están recalcando este hecho a sabiendas de que esto genera división en la sociedad entre “viejos y jóvenes”. 2°) No son los jóvenes los que transforman el mundo, sino las personas que nacen o se hacen de cierta genialidad; Ej.: Einstein, fue genio porque nació así y cuando murió, a los 76 años, seguía siendo un genio. Lo que como nación debemos preocuparnos es de tratar de motivar, incentivar, trabajar en lograr que la mayor cantidad de niños de nuevas generaciones sean geniales, emprendedores, proactivos, y no se contaminen ni caigan en la droga, el alcohol o la vida licenciosa. 3°) Recuerdo que desde las elecciones de 1979 ya se ha hecho eslogan sobre la fuerza de la juventud con la necesidad de un cambio “la fuerza del cambio”, y ganó su candidato. Si fueran coherentes con el discurso, ya deberían dar un paso al costado y alejarse de la política... ¡Ah!, y dejar de ser ricos.

David Ricaurte Vélez