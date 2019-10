¿Qué quiere el pueblo ecuatoriano?

El gobierno anterior nos endeudó y ahora debemos pagar.

No queremos privatizar las empresas públicas, no queremos minería, no queremos más explotación petrolera, no queremos reducir el tamaño del Estado, ni del Congreso, los jueces no quieren recuperar lo robado, y no queremos eliminar los subsidios. Entonces, ¿qué queremos? Muchos ciudadanos pedirán que le quiten el dinero a los ricos para proteger a los pobres. Venezuela ya lo hizo y ahora su pueblo ya no es pobre, sino paupérrimo.

Si las recetas neoliberales empobrecen a una nación, la receta socialista la hace miserable.

David Ricaurte