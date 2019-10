Intento fallido por parte de la oposición para tumbar a Moreno

No cabe duda de que los indígenas tienen un gran poder en el Ecuador y que han ejercido una importante influencia en los últimos tiempos en la vida nacional, participando directamente incluso en el derrocamiento de gobernantes que no estuvieron a la altura de las circunstancias o que cometieron sendos errores que les costaron el puesto. Es que ellos se han mantenido siempre vigilantes en defensa no solo de la protección y conservación de la madre naturaleza, sino también de los altos intereses de la sociedad en general.

En esta oportunidad las movilizaciones de protesta que realizaron en contra del Gobierno actual han dejado desastrosas consecuencias en cuanto a daños a los bienes públicos y privados. Sin embargo, todos sabemos que los culpables de aquellas violentas acciones fueron ciudadanos infiltrados que respondían presuntamente a órdenes de gente que buscaba desestabilizar y tumbar a la administración de Moreno, lo que finalmente no lograron.

Las autoridades correspondientes deberán sancionar conforme a la ley a quienes se quisieron aprovechar del grave momento de convulsión que vivimos los ecuatorianos para cometer condenables actos vandálicos e intentar romper el orden democrático.

Jhonny Muñoz