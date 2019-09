La integración de los sistemas de videovigilancia

Con la nueva formulación del Plan Más Seguridad para Guayaquil se ha logrado la exitosa integración de los sistemas de videovigilancia por el acuerdo Municipio-Gobierno, es decir la unificación del ECU 911 con la Corporación para la Seguridad Ciudadana, con lo que se obtendrá una mayor y más amplia cobertura con vizualización compartida.

Faltaría agregar un ingrediente más, que es muy importante para obtener una respuesta más rápida y efectiva que signifique una ágil movilidad. Esta importantísima movilidad no se la conseguiría únicamente con la participación de los autos-patrulleros de la policía con las camionetas-patrullas del Municipio sino con la incorporación de motocicletas que por contar con sólo 2 ruedas son más ágiles y fáciles de desplazarse por las calles, aunque haya un tráfico pesado, incluso si existiera un trancón de vehículos, que se hacen cada vez más frecuentes por la inmensa cantidad de automotores existentes, agilidad y rapidez que no es posible obtener solamente con vehículos de 4 ruedas, que no podrían avanzar tan velozmente. Entonces se hace necesaria la adquisición de una gran cantidad de motos.

A propósito, en los patios de retención vehicular, tanto de la ATM como de la Agencia Nacional de Tránsito existen detenidas miles de motos cuyos propietarios no han justificado su documentación o que han incurrido en infracciones y que por no poder cubrir esas exigencias y valores han preferido no reclamarlas. Antes de chatarrizarlas se debe procurar una acción legal para que esas unidades sean expropiadas y que pasen al servicio del Estado.

Además, para que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto en estos últimos días, que ante la acción policial que ha enfrentado a delincuentes en delitos flagrantes, las víctimas de asaltos y robos no se atreven o no se deciden a plantear las correspondientes denuncias por temor o despreocupación, y para que la acción penal prosiga hasta la respectiva sentencia, no sea requisito indispensable la denuncia de los afectados con una conveniente y oportuna reforma al Código Integral Penal que está próximo a a probarse en la Asamblea.

Ing. Jorge Nazri Adum Bravo