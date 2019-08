Insólito asumir las deudas del Estado

Cada día que pasa no dejan de aparecer por ahí declaraciones insólitas de funcionarios públicos. Hace pocos días uno de ellos dijo que el IVA habría que aumentarlo, para luego recular ante la indignación de la ciudadanía. Apareció otro con una propuesta por de más carente de lógica, que jamás debió manifestar: “Es posible que tengamos que hacer un esfuerzo extra, ...para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagarle a los jubilados”. ¡Tremenda audacia! ¿Desde cuándo los ecuatorianos debemos asumir pasivos del Gobierno? Se desprende de estas intervenciones que no hay creatividad suficiente para establecer la manera más equitativa para que el Gobierno asuma sus responsabilidades y no endosárselas a un pueblo que ve afectada su economía familiar por el costo insostenible de la canasta familiar.

Para que no se quede solo en la crítica, me permito sugerir que se venda uno de los aviones de la Presidencia y todos los bienes incautados a banqueros que provocaron el feriado bancario; que se reduzca la nómina del IESS y otras entidades públicas. Respecto a la primera, en pocos años la burocracia más que se duplicó y por esa razón las pensiones jubilares no se aumentan desde hace más de dos años. Todo es cuestión de que el mandatario asuma una actitud de estadista frente a los problemas que se presentan y que en honor a la verdad, él los heredó. Pero que no traten de atormentar los bolsillos de la gente.

Ec. Ángel Campoverde