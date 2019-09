Inseguridad en Barcelona

Yo mismo he sido testigo, alojado en el hotel Turín, de un atraco en una de las principales esquinas de La Rambla, en plena tarde. Este fin de semana, excluyendo a los políticos, se ha vuelto a manifestar en Barcelona el “Tsunami Vecinal” contra la inseguridad, con más socios que hace un año, como ha declarado su portavoz, Manel Martínez. Mientras me encontraba en Buenos Aires, una radio preguntó a un experto qué habría que hacer contra la inseguridad, que preocupaba al Gobierno de la entonces golpista Junta Militar. Su respuesta fue que cuando unos asaltan las instituciones públicas no es de extrañar que otros asalten hasta los bancos. Es cierto que aquí se está juzgando ya a algunos de los que asaltaron las instituciones, pero no solo quedan otros tanto o más culpables que siguen libres o fugados, sino que incluso todavía nos gobiernan en Cataluña quienes se reclaman de ellos.

Martín Sagrera Capdevila