Incertidumbre: cada día un problema nuevo

En toda la historia de este sufrido país creemos que nunca hemos tenido una época de inseguridad y así como de incertidumbre que llega a límites jamás soñados. Tanto los medios escritos como la TV nos anuncian cada día un problema nuevo, un preso más a otro problema que sabíamos que existiría pero que hasta la fecha no teníamos idea de cómo resolver; un gobierno que seguía ahogándose ante sus personajes que colaboraron con el antecesor y que sabemos lo fatal que fue tanto para la economía del país, como para su presencia hacia el resto del mundo. Promesas incumplidas y que desde el principio no se cumplieron, un mandato gubernamental sin fuerza y una deuda al país dejada por la “época ganada”, que no tenemos la menor idea de cómo la vamos a pagar. En general recibiendo cada vez más extranjeros que comienza a arañar los restos de lo poco que dejaron para el pueblo, vandalismo y una inseguridad en calles y hasta en las mismas residencias, en donde la palabra seguridad no tiene ningún significado, donde por un celular se corta la vida de un ser humano. Y la droga, instituida ya por el gobierno anterior, dominó el poder y la mente de la gente del suburbio. La educación ya no es palabra acogida de ningún territorio que es el Ecuador actual y solo Dios podrá enderezar, hasta destinar con su infinita misericordia.

Ing. Édgar Diminich