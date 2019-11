“El huracán bolivariano” no entrará en el Ecuador

Sin proyecto de reforma, Nicolás Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello se jactan burlescamente de que en Ecuador se produzcan vandalismos indígenas y guerrillas urbanas correístas. Agoreros del desastre anuncian días peores. Maduro, Cabello y Daniel Ortega, adoradores de Fidel Castro, tienen la característica del tirano Stalin de poner la moral al revés: lo que era malo se volvió bueno y lo bueno, malo. El poder los corrompió absolutamente; cuentan con la fuerza de los militares cómplices y apologistas que omiten sus malas acciones. Son dictadores; los derechos humanos no les importan, los muchos asesinatos los delatan. Mientras ellos y sus grupos de poder viven como reyes, los pueblos mueren de hambre por falta de trabajo y alimentación, y por enfermedades porque no hay medicinas; emigran desesperadamente por miles a Ecuador, Colombia, Perú, Chile. Nos quejamos de la desigualdad social, pero debemos elegir a gobernante probos, ser buenos ciudadanos, tomar conciencia de qué emprendemos por nuestro país; más que pedir, podemos dar. Recibir un gobierno del que anhela reconquistar al Ecuador con violencia, Correa, ha sido una prueba muy dura. Pocas veces un mandatario ha recibido el país en condiciones tan catastróficas en lo económico y moral. “El huracán latinoamericano” que anuncia Maduro en favor del fugitivo de Bélgica y su bandada de ávidos de poder no entrará en el Ecuador; destruyen la integridad, felicidad y bienestar de la república.

Lic. César Burgos