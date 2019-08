El humo negro contaminante del transporte urbano

En primera plana de Expreso del lunes 5 de agosto de 2019, se nos muestra una reveladora foto de la grave infracción cometida por el conductor del bus disco 1439 de la línea 151 que circula emitiendo impunemente un espeso humo negro, contaminador criminal del ambiente de la ciudad. Esto no es novedad. Ya en muchas ocasiones anteriores Expreso ha denunciado esta grave contaminación sin que la ATM, a quien compete directamente atacar este problema y resolverlo radical y definitivamente, se haya decidido a actuar A todo esto el director de Transporte Público de la ATM declara “que una cosa es lo que se ve y otra lo que realmente está sucediendo”. Y añade el Sr. Amador “que la Revisión Técnica Vehicular a la que están sometidos todos los buses urbanos dos veces al año se basa en parámetros establecidos por el INEM”. A esta paladina respuesta le volvemos a preguntar como otras veces lo hemos hecho personalmente en las oficinas de la ATM y que no han merecido respuesta alguna: ¿para qué mismo sirve entonces la doble Revisión Técnica Vehicular, que a simple vista parece no ser tan técnica, si es tan evidente la contaminación por la densa humareda negra que expiden por lo menos un 70 % de los buses urbanos? Aquí en Guayaquil se ve a todas luces que no son tan estrictos los “Niveles de Rangos Técnicos” que invoca el director. No es verdad que la mala calidad del diésel sea la única culpable de tan perniciosa contaminación sino ¿cómo es que una gran cantidad de buses (30 al 40 %) circulan limpios sin emitir la criminal negra humareda?