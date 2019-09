Leo los interesantes artículos, semana a semana, de la Lic. Tania Tinoco. Su interrogante sobre los fusiles AK47 que llegaron escondidos como parte de la “ayuda humanitaria” para los damnificados del terremoto de Manabí. Esos fusiles son Ak47, versión china, de pésima calidad, calibre 7.62 mm. No corresponde a los calibres utilizados en nuestras FF. AA. La actual dotación en el Ejército es un fusil alemán HK de calibre 5.56 mm. No vinieron numerados, hay un código de identificación de cada arma. Conozco que los estaban numerando. En conclusión, yo creo que cómo vinieron no eran para las FF. AA.; el proyecto del Foro de Sao Paulo estaba omnipresente.

Cnel. Alberto Molina Flores