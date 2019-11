Fiscalía vs. Justicia

No sabemos qué pasa con la Fiscalía General y la de Pichincha, para las cuales, por los hechos, vemos que no existe el más elemental sentido de justicia. Luego del vandalismo y llamados a la rebelión del mes de octubre, no se encuentran detenidos quienes convocaron a hacerlo, a destruir y saquear la ciudad y los bienes públicos y privados; en cambio hay inocentes que han sido detenidos en las provincias, como la de Sucumbíos, que ya están sentenciados y guardan injusta prisión. Y al señor Vargas, no sabemos por qué no lo detienen provisionalmente por lo menos, para investigar los hechos que terminaron en los delitos que se cometieron en la capital y por los cuales nadie responde, porque la actitud de la Fiscalía está permitiendo la impunidad. Tampoco se ha hecho nada contra los dirigentes de las instituciones que los alojaron, quienes son cómplices porque día a día conocían los desmanes y delitos que protagonizaban sus protegidos en la ciudad. Tampoco nada se ha hecho para que paguen la factura de la reconstrucción los dirigentes del vandalismo, por parte del Gobierno y de la Alcaldía de Quito.

Como nada de esto sucede, ahora ya amenazan con otras movilizaciones, como si ellos tuvieran el poder para dirimir entre el bien y el mal a nombre del pueblo.

Es hora de que la justicia actúe y evitemos problemas futuros.

Gustavo Chiriboga C.