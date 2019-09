La falta de áreas verdes en Guayaquil

Llega la noche o fin de semana y uno quiere salir a caminar un rato a algún lugar dentro de Guayaquil, que ofrezca tranquilidad y alejado de la bulla de las vías principales de la ciudad, ocasionada por carros o locales comerciales. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, no existe lugar cercano a las casas o barrios para salir a recrearse que no necesariamente sea ir a discotecas, bares, restaurantes o el típico malecón. Es decir, no existe ningún área verde a excepción de parque Samanes y podría decirse que el parque Forestal, como zonas para salir a caminar, tomar aire fresco, conversar, etc., obligando aquello a los que viven un poco lejos a coger un carro para ir a dichas zonas. Agravado por el pensar de las autoridades que ven a un área verde como sinónimo de columpio, resbaladera y canchas de indor. Y la cosa no es así, un área verde tiene que ser un ambiente donde prevalezcan los árboles frondosos, camineras, césped y asientos en buen estado, por ejemplo, para la gente de la tercera edad que necesitan paz. Ojalá las autoridades cambien su visión de lo que son áreas verdes, replicándolas a lo largo de toda la ciudad como verdadero lugar para la ciudadanía que en ocasiones solo quiere salir y conversar en un sitio tranquilo cerca de sus casas.

Ing. Andrés Fernando García Albán