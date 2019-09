Exigir placas a vehículos adquiridos legalmente

Como ciudadanos vemos con preocupación la imparable y mortal delincuencia en nuestro país y principalmente en Guayaquil. Estamos atentos al esfuerzo que está haciendo nuestra alcaldesa para exigir al Gobierno central que nos dé la seguridad que nos merecemos y está contemplada en nuestra constitución. Hoy en día en Guayaquil existe un sistema de cámaras conectadas al 911 y a la ATM. ¿Qué pueden hacer estas instituciones si los vehículos no tienen placas y otros con mala fe han retirado la placa trasera para evitar la identificación? Resulta altamente cuestionable que en el país no se pueda entregar un automóvil o una moto legítimamente adquirido por no contar con las placas correspondientes, obligación que debe cumplir todo automotor para circular por el país. Exija señora alcaldesa -y autoridades- que todos los vehículos que circulen en su cantón estén claramente identificados con sus placas y que el Ministerio de Gobierno exija a las autoridades competentes que se entreguen de manera puntual las placas a todos los vehículos que siguen circulando sin identificación so pena de ser retirados de circulación. Esta contribución de la Asociación Ecuatoriana Automotriz es para que las autoridades correspondientes tomen este asunto con la mayor responsabilidad, y así verdaderamente ayudar al empeño que tienen el presidente del Ecuador y la alcaldesa de Guayaquil.

Manuel Murtinho Córdova