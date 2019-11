Evitar frases que generen violencia

Siempre tenemos que hablar con mucha prudencia y precaución para evitar cierta reacción de las personas a nuestro alrededor, sobre todo cuando estemos indignados por algún motivo, y no generar violencia e indeseables enfrentamientos. Es correcto que la Defensoría del Pueblo haya exigido la debida rectificación y disculpa a un alto funcionario público, quien manifestó: “ojalá fuéramos aquí como en Chile; cuando no se respeta a un carabinero, desenfunda el revólver y le pega el tiro y se acabó”, por las jornadas de protestas recientes en Ecuador. Que durante dicho levantamiento el principal líder de la Conaie también cometió incorrecciones (ha sido criticado), y fue demandado penalmente por varios ciudadanos -entre ellos un exvicepresidente que fue sindicado por manejo inadecuado de Gastos Reservados del Estado-. A nombre de la tranquilidad y paz nacional aquellas querellas o juicios deberían ser archivados sencillamente porque el levantamiento indígena, dirigido por el señor Vargas, no buscó sacar del poder al presidente Moreno sino la derogatoria del decreto 883, que pretendía eliminar el subsidio a la gasolina y diésel. En cualquier caso, amerita que tratemos de practicar un lenguaje moderado, pacífico y conciliador, para convivir mejor dentro de la sociedad, en un ambiente de armonía, respeto y tolerancia.

Lic. JhonnyMuñoz Lima