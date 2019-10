Eliminación de rejas en espacios públicos del centro de Guayaquil

En estos últimos tiempos han surgido diferentes opiniones para reactivar el centro de la ciudad. Todas son muy valiosas.

Algunas medidas planteadas no se pueden implementar. La razón, la cultura de nuestra gente, que no está capacitada para tener lugares abiertos.

No se pueden quitar las rejas de los parque porque tendríamos una invasión de vendedores, indigentes, vagos, drogadictos y ladrones ocupando los espacios “liberados”. Quitar las rejas del Malecón es imposible por las mismas razones. A pesar de que las rejas se han elevado, los vendedores ambulantes se “trepan” por ellas. Estos mismos vendedores obstaculizan el tránsito en la avenida Malecón y no les interesa que los carros tengan que parar para no atropellarlos.

Hacer peatonales ciertas calles del centro de la ciudad, en los años inmediatos, no sería recomendable mientras no haya un sistema de transporte masivo que elimine un buen número de buses. Así mismo, estas calles peatonales en poco tiempo serían invadidas por vendedores, como lo que está aconteciendo actualmente en la avenida Olmedo.

Ya no hay cómo transitar por la acera porque no hay espacio, porque con la proliferación de vendedores también han aumentado los arranchadores. La gente está optando por transitar por la calle con el consiguiente peligro.

Esta es nuestra realidad.

Rodrigo Herrera