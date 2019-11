El mundo está cambiando

Muchos cambios se están dando a nivel mundial, especialmente en gobiernos con sus presidentes y pueblo, trayendo consecuencias nefastas, como desgracia, hambruna, matanza, crueldad e injusticia. Algunos piensan que ya se acerca el fin de la humanidad. Cuando le preguntaron a Jesús cuándo sería el fin del mundo, Él no dio fecha exacta pero les dijo lo que pasaría justo antes del fin. Lo que profetizó ya está pasando: el mundo está muy malo. Vemos cómo se desata la anarquía en países hermanos, los gobernantes no quieren aflojar el poder con el único objetivo de robar y hacer daño sin piedad a su pueblo. Y dijo: “Existirán guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino (Mateo 24:7). Existirá hambre, escasez de alimentos, terremotos (Lucas 21:11), vendrán enfermedades, pandemias que atacarán a muchas personas. En los últimos días se presentarán tiempos muy críticos difíciles de manejar” (Timoteo 3:15). El apóstol San Pablo dijo: “Las personas se comportarán así, indolentes, egoístas, materialistas”. Desobediencia a los padres ya existe, a las autoridades. También -existen casos nombrados- deslealtad, no sentirán cariño por la familia. Ya se está viviendo a diario violencia y mucho desapego. Saquen sus propias conclusiones; ya saqué las mías.

Javier Valarezo Serrano