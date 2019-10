Los ecuatorianos debemos seguir adelante

A Ecuador solo le queda seguir adelante y evitar en lo posible continuar experimentando -por dolor- su mejoramiento como pueblo.

Las sociedades en el mundo avanzan por evolución no por revolución ni violencia. El ser humano debe aprender a convivir y aceptar a las personas que no piensan como uno y a buscar proteger la relación, no procurando tener siempre la razón como un trofeo. El mayor lastre para una sociedad es el fanatismo ya que este no acepta cualquier forma contraria de pensar.

Debemos buscar las coincidencias, como es el llegar a un bienestar familiar general entre las regiones Costa, Sierra, Oriente y territorio insular, y no tratar de enaltecer ni imponer ideologías a la fuerza.

Debemos combatir la impunidad, el despilfarro y, la inversión extranjera con un marco jurídico claro y confiable.

Espero como ecuatoriano que las cosas mejoren para el bienestar de todos los que hacemos este gran país que goza de una biodiversidad impresionante.

Gunnar Lundh