El Día de la Provincia Libre de Guayaquil

El Dr. Alberto Lucero Avilés, en carta al Diario escribió “Día de la Provincia del Guayas, cuna de ilustres forjadores de la Patria”. Tiene buena intención, pero tiene dos errores: “el 11 de noviembre de 1820, Olmedo como presidente, y Antepara como secretario, firman el Reglamento Provisorio, o Primer Cuerpo Constitucional de la entonces Provincia Libre de Guayaquil, por voluntad soberana del pueblo, representada por 57 personas venidas de los distintos puntos cardinales de la entonces Provincia de Guayaquil, no del Guayas únicamente.

La Provincia Libre de Guayaquil estaba conformada por las actuales provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Santa Elena.

Me parece pertinente que se aclare que ese tema no está completo, como debe ser: “Día de la Provincia Libre de Guayaquil”; además, la fecha que firmaron Olmedo y Antepara el Estatuto Jurídico fue el 11 y no el 15 de noviembre de 1820, como consta equivocadamente en el artículo.

Dr. Jorge Pino Vernaza