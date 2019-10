Los culpables de las jornadas de caos en nuestro país

El país ha vivido días nefastos de violencia, saqueos, agitación social, protestas, luego de que se decretara la eliminación de los subsidios de los combustibles eco y diésel. Pero terminado el paro, pienso que los culpables de que todo esto haya pasado son, primero, el presidente de la República Lenín Moreno, y a la vez Correa, culpable de todos los males del Ecuador, que nos endeudó robándose nuestro dinero a punta de obras con sobreprecio. También vale la pena culpar a Maduro, las FARC, a los correístas corruptos, algunos de los cuales todavía siguen en el Gobierno.

El pueblo y los indígenas culpan a la derecha oligárquica, a los banqueros, a los asambleístas, a la prensa. Las Fuerzas Armadas culpan a los infiltrados cubanos, colombianos y venezolanos que estuvieron en las protestas.

En fin, todos culpan a otros de sus acciones, dichos y palabras... En mi opinión hay un solo culpable, el pueblo ecuatoriano que votó por Moreno pensando que él podría cambiar el país, erradicando los males de raíz, pero no lo ha logrado hasta hoy.

Sí, hay un culpable, y hay que decirlo: fue nuestra propia voz que una vez más eligió mal.

Dicen que nunca hay que arrepentirse de lo que se ha hecho en la vida, pero yo sí me arrepiento. Me arrepiento de haber votado por Lenín Moreno; eso me hace sentir culpable, y así me sentiré siempre.

Sergio Esparza