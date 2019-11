Concienciar que en vida es todo

Hay personas que nunca visitan a sus familiares para conversar o comer algo; ya muertos, les llevan flores que ya no pueden oler y música que ya no pueden oír, algunos solo para que los demás vean el amor que les tenían; apariencias y vanidad (Eclesiastés).

Otros dicen que ven y oyen sus espíritus; yo les digo que por lógica, si los espíritus son inmateriales no se los puede percibir con los sentidos; es la conciencia la que no los deja dormir por no haberlos valorado ni prestado atención en vida, que es cuando se lo debe hacer.

Tratemos a los demás como queremos que nos traten, en vida, no cuando ya estemos muertos y no sintamos nada.

Miguel Ulloa Paredes