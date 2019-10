Atención médica en el IESS

Leyendo el periódico me entero de que no se va a pagar el seguro patronal, y que un 2 % puede ir al IESS o a un seguro privado. Señor presidente, no se logran ingresos quitando haberes a otros, en este caso a indefensos jubilados.

La administración de salud en Ecuador tiene muchas carencias. Con nuestros sueldos debemos comprar medicina o pagar consultas privadas, porque conseguir cita en hospitales públicos o el IESS, demora meses, e incluso extienden citas para otras ciudades, es increíble.

Hoy un familiar tuvo que viajar de Guayaquil a Milagro por una cita médica, así de mal está la atención de salud.

El presidente Lenín Moreno, en temas de salud, solicitó prestar atención, de manera priorizada, a las personas de la tercera edad, para que puedan vivir con dignidad sus últimos días, pero lo que se está haciendo es todo lo contrario.

Si esta solicitud no se ejecuta, la mala atención médica del IESS acabará con la vida de más de un anciano que acude a estos centros de salud porque el Seguro Social es el único recurso con el que ellos cuentan.

Solicito, amables lectores, replicar esta protesta que es de todos.

Daniel Uyaguari