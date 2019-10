Aplicaciones prácticas de la Biblia

Como bien dijo una prestigiosa columnista del diario EXPRESO, las medidas tomadas por el Gobierno pueden haber sido necesarias pero no fueron inteligentes; yo añado: fueron inconvenientes e inoportunas, desde mi punto de vista político y social, basado en la Biblia, que es un libro de sabiduría total, no solo religiosa.

Todo puede ser lícito y permitido (1 Corintios 10:23) pero no todo es conveniente ni edificante. Las decisiones del presidente Lenín Moreno pueden haber sido lo primero pero no fueron lo segundo; legales y en derecho, pero no oportunas ni adecuadas en el momento económico que está viviendo el pueblo ecuatoriano.

No hay que ser demasiado legalista (Eclesiastés 7:16); está bien cumplir con el FMI pero también es bueno analizar la situación de la gente (Proverbios 31:9).

La Biblia tiene aplicación práctica en la vida social y política del mundo y debe ser considerada al momento de tomar decisiones.

Miguel Ulloa