América Latina en peligro

Una verdad irrefutable es que América Latina está en grave peligro en lo social, económico y político, cuando se han producido gigantescas manifestaciones incendiarias, saqueadoras y violadoras de los derechos humanos. Y no aparecen por ninguna parte los partidos políticos que están en obligación de defender a la sociedad y a la democracia. No se han hecho escuchar sus voces ni se han preocupado de querer mantener la unidad en la República. Mientras tanto los llamados de “izquierda”, siguiendo órdenes externas, permiten y fomentan saqueos e incendios de lugares estratégicos para políticos corruptos que defienden sus intereses personales. ¿Por qué no se arma un grupo de poder que enfrente al Foro de Sao Paulo y sus brazos derechos de Venezuela y Cuba? Caotizar América Latina es su objetivo primordial y lo están logrando frente a la pasividad del ciudadano político que mira los horrores desde la comodidad de su hogar frente a un gran televisor. La izquierda no es quemar y destruir ciudades, ni el socialismo es destrucción, pero lo están haciendo. Es lamentable que una juventud esperanzadora se haya dejado lavar su cerebro y caído en la barbarie de derrumbar lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Nadie sale a defender su ciudad, su pueblo y sus vidas. No existe igualdad social con horror y destrucción.

Lcdo. Michael Vicuña Botto

Francmasonería y sociedad

La Benemérita Centenaria Logia Simbólica Luz de América Nº 5 está próxima a cumplir 102 años de existencia (2 de noviembre). Nuestra sociedad ecuatoriana, desde el inicio de la república, tuvo guías masones. El Dr. José Joaquín de Olmedo, líder indiscutible de la revolución del 9 de Octubre de 1820, con la cual abrió los caminos de la libertad de la patria, fue maestro masón al igual que Sucre, Bolívar, Miranda, San Martín... La revolución del 5 de Junio de 1895 cambió la fisonomía del vivir nacional, también fue guiada por un líder, Gral. Eloy Alfaro, también maestro masón. Los masones en el mundo, con su preparación moral, filosófica, intelectual y humanística han aportado grandemente a la humanidad.

Daniel Uyaguari Zh.