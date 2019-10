Alarma en Latinoamérica

El derecho a la libertad, opinión, información, a la vida, la honra, tienen similitud en la mayoría de constituciones de los países de América Latina. Preocupa cómo la región afronta caos, violencia, desmanes, desastres. Chile vive un momento crítico con las medidas planteadas por el presidente Piñera. Bolivia se encamina a una conmoción civil por supuesto fraude electoral a favor del presidente Morales. Argentina atraviesa una crisis económica que la obliga a endeudarse nuevamente, y tras elecciones. Venezuela sometida a la dictadura de Maduro que tiene al país en terapia intensiva. Perú con la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso; a su vez este lo destituyó, mas queda sin efecto el trámite. Colombia con el fin del acuerdo de paz entre guerrilla y gobierno; el presidente Duque, no cederá y atacará con firmeza a los desertores. Ecuador salió de un paro nacional por no estar de acuerdo con medidas económicas que llevaron al presidente Moreno a derogar el decreto 883. El nuevo orden mundial se perfila preocupante. En Siria, Irak, Kuwait, Libia, Irán ya existen conflictos bélicos; todos son territorios petroleros. Entonces se direcciona el eje al otro lado del planeta a sembrar temor, dudas, en nuestras tierras ricas en su suelo, mar. Todo apunta a que lo manejan grandes grupos de la mafia. Nuestra América no se someterá, solo juntos podemos acabar con esta problemática, con políticas de Estado; depende de los gobiernos y sus mandantes.

Juan González Freire