Agresión de los indígenas

Leer en el Expreso las agresiones que sufrieron policías y militares me causa sentimientos de terror e indignación, pues si a las personas que trabajan para protegernos y resguardarnos las maltratan así, qué mensaje se envía a los delincuentes y guerrilleros que actuaron con impunidad. Si no se autoriza la máxima sanción, la próxima arremetida que haya contra civiles y autoridades será en extremo injusta, pues pudiendo defendernos no lo hicimos. La culpa de esto es de la dirigencia indígena que se creen un Estado dentro de otro, con una ideología claramente izquierdista. Faltan pantalones para ponerles un alto.

Ronald Orellana