La AEA por la seguridad vial

La Resolución 070-DIR-2015-ANT dispuso la obligación que tenían todos los GAD y municipalidades que han asumido competencias en el ámbito de la matriculación vehicular en el país, de contar con Centros de Revisión Vehicular óptimos y calificados para la gestión de este servicio. Siendo que la creación de estos establecimientos demanda algunas inversiones y adecuaciones, y tomando en cuenta que no todas las dependencias con competencias poseen la misma cantidad de recursos, la disposición en referencia no ha podido ser implementada hasta el momento, por lo que se han establecido ciertas prórrogas, y un último periodo de transición para su cumplimiento, que vence el 6 de diciembre del presente año. La Revisión Técnica Vehicular constituye un elemento esencial para determinar si un vehículo se encuentra o no en óptimas condiciones de operación, y si su circulación no representa un riesgo para la comunidad en general; en este contexto su importancia dentro de la gestión de matriculación es trascendental, pues permite constatar año a año las particularidades y estado del vehículo cuya circulación se avala. Resulta lamentable que una gran cantidad de cantones a nivel nacional aún no cuenten con la infraestructura necesaria para garantizar a la ciudadanía que los vehículos que se matriculan y circulan por la red de carreteras cumplen con los estándares necesarios, y las condiciones de operación adecuadas. Resulta aún más cuestionable que ciertos propietarios de automotores (particulares y públicos), opten por ejecutar sus procesos de matriculación en cantones distintos a los de su habitual operación, solo en búsqueda de evadir controles y la revisión técnica pertinente, siendo esto, sin duda, una de las causas de que en la actualidad se registren gran cantidad de accidentes viales, tomando en cuenta que muchos automotores circulan sin cumplir las condiciones básicas de operación necesarias.

La Asociación Ecuatoriana Automotriz insta a las autoridades pertinentes a promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas, de forma que todos los vehículos a nivel nacional cumplan con la verificación técnica correspondiente, y esta particularidad no esté limitada únicamente a los vehículos que siguen un proceso en Guayaquil o Quito. La seguridad vial debe ser compromiso de todos los involucrados, por lo que evadir controles debe ser una acción severamente sancionada, pues se pone en riesgo la integridad y vida de las personas.

Manuel Murtinho Córdova

Gerente AEA