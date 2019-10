Actos de vandalismo están destruyendo el país

Lamentablemente están destruyendo el país a pretexto de una huelga de transporte.

No se dan cuenta de la gravedad de lo que está aconteciendo. Paralizan las actividades de los 17 millones de ecuatorianos en las funciones oficiales y particulares. Se están robando el esfuerzo de miles de emprendedores que han logrado establecer su negocio con esfuerzos muchas veces inusitados.

Pero el saqueo y el vandalismo no son pruebas de racionalidad y cordura. Son actitudes siniestras que destruyen lo físico, lo material y lo humano.

Son manifestaciones de irracionalidad y odios reprimidos, al puro estilo de una ideología política fenecida que ultrajó la democracia y la Constitución de nuestra patria y de unas cuantas naciones de América del Sur. ¿Cuál es la cabeza de estas actitudes delincuenciales? Todos la conocemos y su nombre ensombrece la lucidez de los ciudadanos.

¿De dónde sale el dinero para movilizar a los manifestantes? También lo sabemos; de igual manera sabemos cuál es el fin político de estas “marchas”.

Si queremos a nuestra patria no la destruyamos, no permitamos que intereses mezquinos se infiltren en el esfuerzo cotidiano del hombre y la mujer honestos de nuestra sociedad. Si el presidente de la República se equivoca esto no justifica el saqueo y la delincuencia.

Michael Vicuña