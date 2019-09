¿Acoso sexual en las escuelas?

Estamos a meses de terminar el año escolar en la costa y es preocupante encontrar noticias sobre abuso infantil en los colegios. Hace una semana se dio a conocer el caso de un profesor de gimnasia que manoseaba a las estudiantes de primaria dentro de la institución educativa, pero dentro de la oficina de rectorado; y otro caso fue sobre una niña que era manoseada por la señora que le realizaba servicio de expreso escolar. Claro está que en ambos casos hubo una solución burocrática, esto es realizar la demanda, retirar al docente y en el otro caso una condena a la señora, pero en realidad ¿el problema fue solucionado?

Considero que no. En estos casos el rol de los padres de familia es vital. Se deben formar lazos de comunicación entre ambas partes; es decir, que el niño o niña se sienta en confianza para contar lo que sucede y recibir el apoyo necesario. Pero en ocasiones los progenitores no creen, piensan que son excusas y obligan al estudiante ir al colegio o a seguir en ese expreso. Esto no es un tema que recién aparece en 2019, y claro, es un llamado para los colegios; deben estar atentos al comportamiento de los estudiantes o quizás fijarse en el trato que dan algunos docentes a los niños y no simplemente decir “si a mí no me dicen cómo voy hacer algo” o “nunca me di cuenta”.

Carlos Cordovez de la Gasca