La ONU de Rusia, China y alineados al FSP

¿Se acuerdan de Insulza? La izquierda va por la OEA con la “Espinosa”. Correa entrevistó a Evo en RT; más bien, Evo a Correa que, ¿para salvarlo propone una Comisión de la Verdad con la ONU, el Papa y la F. Carter; que Almagro tienen las manos manchadas de sangre y la OEA debe pasar al basurero de la historia? Castro y Maduro con plan sedicioso del FSP para América, con Correa y partidarios que se reunieron previo al fallido golpe de Estado iniciado el 3 de octubre, donde Vargas pidió al Ejército desconocer a Moreno. Chile devastado, Piñera y la F. Pública cruzados de brazos, ¿su obligación no es proteger con la F. Pública y la ley al país y a los chilenos atacados por violentos nacionales y extranjeros? En Colombia encapuchados desataron el terrorismo, los ciudadanos respaldaron a la F. Pública y con palos defendieron sus casas. La ONU amenaza a los gobiernos con juicios en La Haya, ¿defendiendo la sedición y a los violentos? ¿Y callan la orden de Evo de dejar sin alimentos a La Paz, el terror en las iglesias de Nicaragua? Embajador Santos, “¿Trump y el G. de Lima no pueden con Rusia, Cuba y su títere”? M. C. Machado, vayan a Miraflores, ¿los militares dicen que no reprimen como en Bolivia? Ecuador, atentos a otro golpe disfrazado con derechos sociales y de los indígenas. Bolivia acusa a Evo por terrorismo y sedición. Irán a La Haya. Evo con video falso en rueda de prensa y ¿AMLO en México apoyando tal embrollo?

J. Carlos Cobo Rueda