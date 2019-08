Nuestra lenta justicia

Como ha de ser que la ciudadanía en general no tiene fe ni confianza, ni en la Asamblea Nacional, ni en la Justicia, ni en los jueces, peor en el nuevo Cpccs, cuando en la prensa nacional sale todos los días un nuevo caso de corrupción, cuyos protagonistas principales son aquellos que conformaron el nefasto y corrupto gobierno anterior. Son pocos los que están detenidos, no pasan de cinco. En Perú, un expresidente se suicidó, otros expresidentes están detenidos; otro está preso en EE. UU., con orden de extradición. Aquí en el país, en cambio, se los invita a declarar; ellos no saben nada, son amnésicos. Cuando la prensa entrevista, ellos o sus abogados dicen que son perseguidos políticos.

Roberto Flores