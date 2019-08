Futuro incierto del país

Se describe así al sentimiento que aqueja al ser humano al no saber qué esperar ni qué creer, pero es lo que espera a nuestro querido país. Políticamente envuelto en una corrupción a todo nivel, sin crecimiento económico, con delincuencia galopante, ya no solo nacional ahora también extranjera; sin embargo les daremos facilidades para que trabajen, estudien y progresen en el país, ellos sí... Nosotros seguiremos viendo cada día cómo profesores demuestran su pasión en pleno colegio, cómo la minería ilegal arrastra a exglorias del fútbol, cómo funcionarios públicos a pretexto de seguridad vuelan en naves del Estado a vacacionar y disfrutar de su linda vida, mientras los jubilados se quedan sin vida pidiendo y rogando sus derechos de toda una vida trabajada. Y un funcionario del Estado pide que hagamos vaca para pagarles sus jubilaciones, cosa que debía pagar el Estado y sus funcionarios del Ministerio de Finanzas. Y eso que ni menciono el matrimonio igualitario, los mata perros y gatos, los “concursos truchos” de belleza, ahora hasta con impugnaciones a la corona y en otros casos ya ni siquiera se quiere a las reinas... En fin, ¿qué nos espera este futuro? Solo Dios lo sabe... Llego entonces a la conclusión inevitable y certera: perdimos el rumbo político, social, económico, en fin... Tenemos sin duda un futuro incierto... Me olvidaba el cura y su lucha. La lucha contra el cura y la Asamblea... No se ponen de acuerdo ni siquiera con el cannabis... Al menos ‘drogos’ viviremos lejos de esta realidad que tenemos y que se pondrá peor... Ojalá me equivoque...

Sergio Esparza Reyes